Две новые трамвайные линии и депо появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В трамвайной сети столицы может появиться еще две линии – одна соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская", вторая будет проходить от Чертановской улицы до МЦД-2 Покровское. Об этом Москве 24 рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, линия от Метрогородка до станции "Измайловская" пройдет по улицам Николая Химушина, Монтажной, 3-й Парковой и соединится с линией по Первомайской улице.
"Ожидаем, что этим участком ежедневно будут пользоваться около 65 тысяч пассажиров. Жители востока Москвы получат принципиально новую и востребованную транспортную связь между районами. Окончательное решение будут принимать жители через публичные слушания", – рассказал Ликсутов.
Вице-мэр подчеркнул, что новая трамвайная линия может также появиться на участке от Чертановской улицы до МЦД-2 Покровское.
"Трамвайная линия пройдет от Чертановской улицы через метро "Пражская" до станции МЦД-2 Покровское. По поручению мэра Москвы вместе с ней планируем построить новое трамвайное депо для 100 вагонов. Новая трамвайная линия позволит связать Чертаново с одной из ближайших станций МЦД", – рассказал Ликсутов.
Он отметил, что окончательное решение по данному вопросу примут москвичи через публичные слушания.
Кроме того, заммэра по вопросам транспорта напомнил, что в городе продолжается активное обновление трамвайного парка столицы. Всего в 2021–2022 годах в Москве появится 204 новых трамвая, среди которых 74 трехсекционных и 130 односекционных.
Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что новые трамваи на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.
Низкий пол облегчает поездки для пожилых людей и маломобильных граждан. Вагоны нового поколения оборудованы всем необходимым, что позволит сделать дорогу максимально комфортной. В них установлены медиаэкраны, USB-порты и разъемы USB Type-C для зарядки гаджетов. Кроме того, во всех вагонах встроена система климат-контроля.
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