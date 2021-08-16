В Москве проведут реконструкцию трамвайного депо имени Баумана

13:49
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Трамвайное депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы реконструируют и обновят, проект работ уже согласован Москомархитектурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Комплекс, состоящий из восьми зданий, объединят общими стилистическими и цветовыми решениями в индустриальном дизайне.
"Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные "составы" выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Общая площадь обновленного депо составит около 68 тысяч квадратных метров. После модернизации производственного корпуса комплекс сможет обслуживать низкопольные трехсекционные современные трамваи. Кроме того, проект предусматривает возведение нового административного корпуса, склада, насосной станции, мойки, физкультурного центра и проходных.
Ранее сообщалось, что столичные власти утвердили проект развития территории у станций "Серп и Молот", "Москва Товарная" и "Калитники" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). План также предусматривает реконструкцию самих станций и создание транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот", который свяжет МЦД-2 с четвертой линией МЦД (МЦД-4).
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