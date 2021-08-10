Территории у трех станций МЦД-2 благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2 – участок от МКАД до пересечения границ районов Чертаново Центральное, Бирюлево Западное и Царицыно площадью 286,83 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в будущем станция "Котляково" станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

В рамках проекта по благоустройству будет создано 10 пешеходных переходов через железнодорожные пути и строящуюся Юго-Восточную хорду, включая переходы: обеспечивающие выход пассажиров на платформы станций МЦД-2; вблизи дома 48 по улице Дорожная и дома 22, по улице Подольских Курсантов; между ЖК "Южная Битца" и остановкой наземного транспорта "Ботанический сад"; вдоль внутренней стороны МКАД.

Кроме того, около станций обустроят площадки для парковки и проката велосипедов, стоянки такси, перехватывающие парковки для автомобилей. От станций до остановок пассажиры смогут пройти под специальными навесами, защищающими от дождя и снега. Также планируется создание удобных тротуаров и велодорожек.

Ранее Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы. В ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии столичного метрополитена мэр рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ. Западный участок БКЛ, к которому относится и "Кунцевская", состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, еще две планируется достроить до конца текущего года. Общая готовность участка составляет более 90%.