Собянин: благоустройство в районе Ясенево завершится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что масштабное благоустройство района Ясенево на юго-западе Москвы планируется завершить в сентябре, сообщает Интерфакс.

"В [районе] Ясенево разворачивается строительство многих объектов, в том числе крупнейшего в Москве ледового комплекса с двумя аренами для фигурного катания, для спортивных команд и жителей Ясенево. Помимо этого, реконструируются 2 поликлиники, ведутся крупные, масштабные работы по благоустройству Новоясеневского проспекта, целого квартала этого замечательного района. По благоустройству работы начали в этом году, будут закончены, надеюсь, к сентябрю", – рассказал мэр столицы.

Кроме того, он осмотрел объекты благоустройства в Ясенево и пообщался с жителями района.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день в благоустройстве Ясенево принимают участие более 200 рабочих, а также задействовано свыше 40 единиц техники. С 2011 года в этом районе был обустроен ряд крупных общественных пространств, среди которых народный парк в проезде Карамзина, зона отдыха со спортивным ядром и парк "Поляна сказок" на улице Рокотова, а также пруд на улице Айвазовского и парк 30-летия района Ясенево. Вместе с тем велись работы по преобразованию дворовых терриорий.

"В жилых кварталах Ясенево проживают порядка 178 тысяч человек. В 2014 году в районе была открыта новая станция "Битцевский парк" Бутовской линии метро. Для обеспечения беспрепятственного выезда из района построена эстакада на пересечении Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта", – подчеркнули в пресс-службе.

Район Ясенево находится на юго-западе Москвы, между Балаклавским проспектом и МКАД. Практически 90% площади района приходится на Битцевский лес. Это делает Ясенево одной из самых зеленых и экологически благоприятных территорий города.

Ранее стало известно, что более 30 объектов вошли в программу благоустройства "От дома до дома" в 2021 году. Специалист напомнил, что проект направлен на создание пешеходных зон в Москве.