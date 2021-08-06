Толстой ознакомился с ходом благоустройства нескольких улиц в Кузьминках

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы Петр Толстой проинспектировал благоустройство нескольких улиц в Кузьминках. Во время встречи с местными жителями представители управы района и подрядчика презентовали парламентарию планы по благоустройству общественных зон.

Реконструкция проводится в рамках программы "От дома к дому". Проект нацелен на улучшение облика улиц и транспортной доступности района.

В середине июля восстановительные работы начались на улице Юных Ленинцев – от пересечения с Волжским бульваром до улицы Академика Скрябина, а также на Есенинском бульваре. Реконструкция затронет участок от пересечения с улицей Юных Ленинцев до улицы Федора Полетаева.

В рамках программы на улицах приведут в порядок тротуары и заменят асфальтное покрытие на проезжей части. Благоустройство ждет и прогулочные зоны: там установят новые яркие фонари.

По просьбам местных жителей на Есенинском бульваре оборудуют новые остановки общественного транспорта. Их разместят недалеко от медицинских учреждений. Данный вопрос Петр Толстой пообещал взять под личный контроль.

"Видно, что за дело взялись профессионалы. К деревьям во время реконструкции относятся аккуратно – каждое закрыли от строительной пыли. Теперь главное – качественно и в срок завершить работы", – оценил ход реконструкции парламентарий.

Ранее Толстой сообщил о благоустройстве сквера имени Судакова в Люблине. Депутат рассказал, что на территории сквера появятся детская площадка и зона для воркаута.