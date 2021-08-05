Сквер имени Судакова благоустроят в Люблине до конца августа

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До конца августа планируется благоустройство сквера имени Судакова в Люблине. На территории появится площадка для маленьких, а также пространство для занятий спортом. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Люблинского округа Петр Толстой.

В сквере регулярно проводят различные акции, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Изменения точки притяжения запланированы масштабные – устаревший сквер собираются превратить в современный кластер. Также там планируют высадить новые деревья и кустарники, цветники и установить малые архитектурные формы.

"Меняем здесь все. Высаживаем новый газон, укладываем плитку, возводим сцену с амфитеатром. Кроме того, реконструируем памятник в центре сквера и собираемся установить лавочки рядом с ним", – отметила заместитель руководителя по содержанию и благоустройству дворовых и озелененных территорий Елена Кашкина.

Благоустройство планируют завершить 20 августа.

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