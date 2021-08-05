Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запустили летний квест "Я шагаю по паркам", организованный Мосгорпарком.

"Мосгорпарк предлагает всем желающим совершить путешествие по 10 живописным территориям. В этот раз гости познакомятся с интересными водоемами и фонтанами в парках", – уточнили в пресс-службе организации.

Впервые летний квест такого формата провели летом 2020 года. Участники проявили явный интерес, поэтому Мосгорпарк проводил как осенний, так и весенний вариант.

В нынешнем году участникам предлагают прогуляться по берегам парковых прудов и полюбоваться на живописные фонтаны. Необходимо отгадать 10 парковых локаций и опубликовать фото с ними.

"Среди участников, которые выложат в социальные сети 10 публикаций, отмеченных хештегом #ЯшагаюПоПаркам и активной ссылкой на страницы Мосгорпарка, Барьера и Флотилии "Рэдиссон Ройал", будут разыграны призы", – добавили в Мосгорпарке.

До 31 августа участники состязания должны в одном письме на почту pr@mosgor-park.ru отправить 10 ссылок на публикации. В теме письма надо указать "ЯшагаюПоПаркам". Итоги конкурса подведут 1 сентября.

Сервис Russpass накануне представил список экомаршрутов по паркам Москвы. В подборку включены маршруты по музею-заповеднику "Царицыно", заказнику "Воробьевы горы", парку "Сокольники", скверу у Олонецкого проезда, Воронцовскому и Измайловскому паркам.