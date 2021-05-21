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Москва 24

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Транспорт

12:56

В Мосгорпарке предложили ограничить езду на электросамокатах в парках

транспорт город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Мосгорпарке предложили запретить ездить на электросамокатах и другом подобном транспорте в пешеходных зонах и на тротуарах столичных парков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора по связям с общественностью объединенной дирекции "Мосгорпарк" Дарью Косинову.

"Видим целесообразным рассмотреть запрет на использование средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на тротуарах парковых территорий и, конечно же, ввести технические ограничения по скорости для парковых территорий в районе 15 километров в час", – пояснила она.

Косинова также предложила ввести возрастные ограничения на прокат средств индивидуальной мобильности. Она привела в пример страны Европы, в некоторых из которых взять в аренду электротранспорт могут граждане не младше 14 лет, а в каких-то – не младше 16 лет.

Кроме того, по ее мнению, необходимо ввести обучение вождению подобных средств передвижения.

Ранее идею введения ограничения максимальной скорости электросамокатов озвучивали в Совфеде. Причиной назывался рост травматизма среди пешеходов и их владельцев. Позже автоэксперт Петр Шкуматов усомнился в идее. По его мнению, из-за отсутствия у самокатов номерных знаков и других идентификаторов, их скорость измерить невозможно.

По данным ЦОДД, в прошлом году число аварий с подобным транспортом выросло на 66%.

Число аварий с самокатами выросло на 66%

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