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Транспорт

14:08

В Совфеде оценили идею ограничить скорость самокатов

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сенатор Александр Башкин считает, что правильно и необходимо ввести ограничение на скорость самокатов, сообщает РИА Новости.

"Увеличившееся количество разных средств передвижения – самокатов, велосипедов, гироскутеров – уже привело к росту травматизма как пешеходов, так и самих владельцев этих средств", – отметил Башкин.

Он также не исключает появления такого ограничения на федеральном уровне. Сенатор полагает, что можно обратить внимание на опыт регионов, где уже вводятся такие меры.

Ранее сервисы проката самокатов выступили против предложения о запрете движения пользователей по тротуарам, которое ранее озвучили в Общественной палате РФ.

По словам представителей организаций, движение на электросамокатах по краю проезжей части недопустимо. Так, у самокатов и у движущихся по дороге автомобилей большая разница в скорости. Кроме того, пользователь самоката из средств индивидуальной защиты имеет только шлем, поэтому в случае аварии это может привести к трагическим последствиям.

В Совфеде оценили идею ограничить скорость самокатов

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