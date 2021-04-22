Сервисы проката самокатов выступили против запрета движения пользователей по тротуарам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы проката самокатов выступили против предложения о запрете движения пользователей по тротуарам, которое ранее озвучили в Общественной палате РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы сервисов toGO и Whoosh.

По словам представителей организаций, движение на электросамокатах по краю проезжей части недопустимо. Так, у самокатов и у движущихся по дороге автомобилей большая разница в скорости. Кроме того, пользователь самоката из средств индивидуальной защиты имеет только шлем, поэтому в случае аварии это может привести к трагическим последствиям.

"Самокатам не место на проезжей части. Мы считаем, что необходимо только ограничить скорость электросамокатов, движущихся по тротуарам. У нас в программном комплексе работает система, которая автоматически определяет местоположение пользователя самоката на тротуаре с высокой интенсивностью пешеходов и ограничивает там скоростной режим", – уточнили в пресс-службе сервиса toGO.

По словам пресс-секретаря Whoosh Юлии Камойлик, сервисы кикшеринга постоянно регулируют скорость своего электротранспорта. Так, например, в Whoosh ограничение скорости в 25 километров в час. В действующих ПДД такое устройство относится к велосипеду.

Помимо этого, сервисом нельзя пользоваться лицам младше 18 лет, управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения запрещено правилами сервиса с момента запуска.

Ранее сообщалось, что в столичных парках начали работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.