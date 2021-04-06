В Москве открыли велопрокат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице стартовал сезон велопроката, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"В этом году рекордно рано: асфальт оттаял, прогнозы обещают теплую весну, а значит – самое время для велопоездок", – подчеркнули в ведомстве.

По данным властей, в прошлом году в столице совершили 5,7 миллиона поездок на прокатных велосипедах. В новом сезоне в сервисе появится еще тысяча новых велосипедов, половина из которых – электрические. В разных районах города установят 67 новых станций проката.

В центре и еще четырех районах города появится до 100 километров новых временных велополос. Речь идет об Академическом, Марьине, Отрадном и Строгине. Маршруты проложат так, чтобы обеспечить связность велосети, повысить безопасность и удобство для пользователей.

"Год пандемии показал, что велосипеды – один из самых безопасных и востребованных видов транспорта. Причем почти во всех городах: от Лондона и Монреаля до Мадрида и Шанхая. С помощью городского сервиса в 2020 году жители совершили 5,7 миллиона поездок – это рекорд", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по итогам прошлого года география "Велобайка" расширилась: велосипед можно было взять в аренду в 89 московских районах. В ноябре для москвичей работали 662 пункта проката, где в общей сумме было 6,5 тысячи велосипедов.

Накануне в столице открылся сезон проката самокатов. Жителям будет доступно не меньше 10 тысяч самокатов. По словам Ликсутова, сегодня в столичном кикшеринге насчитывается семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В прошлом году москвичи совершили больше двух миллионов поездок.

Ранее сообщалось, что к сезону 2021 года в Москве поставят 67 новых станций проката велосипедов и самокатов, 63 из которых являются электрическими.