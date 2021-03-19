Депутат МГД Артемьев: велопрокат в Москве увеличится еще на 67 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В предстоящем велосезоне к городской сети добавятся 67 электрических станций и тысяча новых велосипедов, сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.
"Также особое внимание уделяется электротранспорту – половина из тысячи новых велосипедов будут с электродвигателями. Это хорошая тенденция, и город должен ее поддерживать", – приводит слова Артемьева Агентство "Москва".
Депутат выразил мнение, что увеличение парка электровелосипедов положительно отразится на отношении горожан к этому виду транспорта.
"Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему "последней мили", то есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей", – отметил он.
Артемьев предположил, что появление дополнительных электровелосипедов отчасти позволит решить проблему: этот вид транспорта сможет продемонстрировать горожанам, что можно им пользоваться, не привязываясь к общественному транспорту.
"Судя по итогам прошлого велосезона, москвичи все больше обращаются к услугам проката и готовы совершать такие поездки все чаще. В 2020 году были достигнуты рекордные показатели: совершено 5,7 миллиона поездок на арендованных велосипедах. Это необходимо поддерживать и популяризировать повсеместно", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркивал, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.
В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов. Число станций было увеличено на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: