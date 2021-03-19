Депутат МГД Артемьев: велопрокат в Москве увеличится еще на 67 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В предстоящем велосезоне к городской сети добавятся 67 электрических станций и тысяча новых велосипедов, сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Также особое внимание уделяется электротранспорту – половина из тысячи новых велосипедов будут с электродвигателями. Это хорошая тенденция, и город должен ее поддерживать", – приводит слова Артемьева Агентство "Москва".

Депутат выразил мнение, что увеличение парка электровелосипедов положительно отразится на отношении горожан к этому виду транспорта.

"Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему "последней мили", то есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей", – отметил он.

Артемьев предположил, что появление дополнительных электровелосипедов отчасти позволит решить проблему: этот вид транспорта сможет продемонстрировать горожанам, что можно им пользоваться, не привязываясь к общественному транспорту.

"Судя по итогам прошлого велосезона, москвичи все больше обращаются к услугам проката и готовы совершать такие поездки все чаще. В 2020 году были достигнуты рекордные показатели: совершено 5,7 миллиона поездок на арендованных велосипедах. Это необходимо поддерживать и популяризировать повсеместно", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркивал, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.

В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов. Число станций было увеличено на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.

