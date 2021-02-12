Московский велопрокат останется бесплатным для курьеров и волонтеров в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошлый год курьеры и волонтеры совершили более 800 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что с апреля 2020 года велопрокат работал для них бесплатно весь сезон.

"Прокат "Велобайк" продолжит работать для них в бесплатном режиме и в этом году, вплоть до окончания режима повышенной готовности. Курьеры и волонтеры – настоящие герои нашего времени. Практически весь год они заботливо доставляли нам все необходимое, пока мы соблюдали режим самоизоляции", – отметил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Ликсутов подчеркнул, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.

Также стало известно, что до конца года количество станций велопроката в столице увеличится на 70 единиц. В ВТБ пообещали, что в 2021 году велопарк пополнится еще на тысячу устройств.

В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов. Число станций было увеличено на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.