Московский велопрокат останется бесплатным для курьеров и волонтеров в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За прошлый год курьеры и волонтеры совершили более 800 тысяч поездок на прокатных велосипедах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он рассказал, что с апреля 2020 года велопрокат работал для них бесплатно весь сезон.
"Прокат "Велобайк" продолжит работать для них в бесплатном режиме и в этом году, вплоть до окончания режима повышенной готовности. Курьеры и волонтеры – настоящие герои нашего времени. Практически весь год они заботливо доставляли нам все необходимое, пока мы соблюдали режим самоизоляции", – отметил вице-мэр.
Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Ликсутов подчеркнул, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.
Также стало известно, что до конца года количество станций велопроката в столице увеличится на 70 единиц. В ВТБ пообещали, что в 2021 году велопарк пополнится еще на тысячу устройств.
В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов. Число станций было увеличено на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: