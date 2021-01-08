Еще 70 станций велопроката откроют в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца года количество станций велопроката в столице увеличится на 70 единиц, сообщает Агентство "Москва".

В ВТБ обещают, что в 2021 году велопарк пополнится еще на тысячу устройств.

Ежегодно сеть "Велобайк" активно расширяется. К примеру, в 2020 году число станций увеличилось на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.

В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении самого длинного сезона велопроката в Москве. Мэр отметил, что с начала года зафиксировано 5,7 миллиона поездок. Это на 700 тысяч поездок больше, чем в 2019-м.