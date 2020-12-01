Депутат МГД призвала активнее развивать велосипедную инфраструктуру во всех районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева отметила важность развития велосипедной инфраструктуры в столице, особенно за пределами ТТК. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Киселевой, этот сезон велопроката в столице можно назвать очень удачным, повышение актуальности аренды велотранспорта во время пандемии оказалось "как никогда кстати". Также она отметила, что в этом году станции проката закрылись только 30 ноября. В 2019 году их работа завершилась 17 ноября.
"Рост популярности велопроката говорит о том, что велосипедную инфраструктуру в городе нужно будет развивать еще более активно", – отметила Киселева.
По словам парламентария, за пределами ТТК станции проката нужны для того, чтобы на велосипедах граждане могли доезжать от станций метро до дома.
Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении самого длинного сезона велопроката в Москве. Мэр отметил, что с начала года зафиксировано 5,7 миллиона поездок. Это на 700 тысяч поездок больше, чем в 2019-м.
Спрос на двухколесный транспорт вырос на 60% в 2020 году
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