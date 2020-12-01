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Город

17:22

Собянин сообщил о завершении самого длинного сезона велопроката в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга

В Москве завершился самый длинный сезон за время работы велопроката. Об этом у себя во "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с начала года зафиксировано 5,7 миллиона поездок, что на 700 тысяч поездок больше, чем в 2019-м.

"Велосипед стал одним из самых популярных видов транспорта, и если в 2021-м снова будет хорошая погода, откроем велопрокат пораньше", – сообщил Собянин.

Прокат велосипедов в столице в этом году открылся 10 апреля. Из-за пандемии COVID-19 до начала лета им могли воспользоваться только курьеры и волонтеры. При этом аренда велосипедов была для них бесплатной.

Для остальных москвичей и гостей столицы велопрокат стал доступен с 1 июня.

В следующем году в столице планируется открыть 100 новых станций велопроката. Пункты проката будут доступны в ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО, а также СВАО.

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