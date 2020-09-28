Еще 100 станций велопроката планируют открыть в столице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в следующем году планируется открыть еще 100 станций велопроката. Об этом говорится в сообщении представители Дептранса города в Telegram-канале.

"Велопрокат будет постепенно двигаться за пределы Третьего транспортного кольца до МКАД. Мы уделим особое внимание спальным районам, станциям МЦД, метро и транспортно-пересадочным узлам", – приводят в заявлении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Планируется, что в 2021 году новые станции будут доступны в ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО, а также СВАО.

"Будем также все больше внедрять электровелосипеды: в следующем году появится таких 50 новых станций", – обращают внимание в департаменте транспорта.

В результате через год в Москве будет не менее 748 станций проката, уточнил Максим Ликсутов. Москвичи и гости столицы смогут арендовать 7,5 тысячи велосипедов.

Ранее говорилось, что в Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. Согласно данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.