Еще 100 станций велопроката планируют открыть в столице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в следующем году планируется открыть еще 100 станций велопроката. Об этом говорится в сообщении представители Дептранса города в Telegram-канале.
"Велопрокат будет постепенно двигаться за пределы Третьего транспортного кольца до МКАД. Мы уделим особое внимание спальным районам, станциям МЦД, метро и транспортно-пересадочным узлам", – приводят в заявлении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Планируется, что в 2021 году новые станции будут доступны в ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО, а также СВАО.
"Будем также все больше внедрять электровелосипеды: в следующем году появится таких 50 новых станций", – обращают внимание в департаменте транспорта.
В результате через год в Москве будет не менее 748 станций проката, уточнил Максим Ликсутов. Москвичи и гости столицы смогут арендовать 7,5 тысячи велосипедов.
Ранее говорилось, что в Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. Согласно данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.
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