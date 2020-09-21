В Москве с начала сезона совершили почти 4 млн поездок на прокатных велосипедах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Почти 4 миллиона поездок на велосипедах службы городского проката совершили в Москве с начала сезона 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Велосипеды продолжают завоевывать популярность. На прокатных велосипедах с начала сезона совершили уже 3,9 миллиона поездок", – рассказали в ведомстве.
По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.
Велосезон 2020 года из-за пандемии коронавируса начал работать с 10 апреля, но только для курьеров и волонтеров. Они могли ездить бесплатно. Полностью велопрокат заработал 1 июня.
С момента начала сезона в городе открылось несколько новых станций. Арендовать велосипед можно у обновленного здания Северного речного вокзала, а также на 19 площадках запада Москвы: в районах Крылатском, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково и Дорогомилово.
На Северном речном вокзале заработал прокат велосипедов и самокатов
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