В Москве с начала сезона совершили почти 4 млн поездок на прокатных велосипедах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Почти 4 миллиона поездок на велосипедах службы городского проката совершили в Москве с начала сезона 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Велосипеды продолжают завоевывать популярность. На прокатных велосипедах с начала сезона совершили уже 3,9 миллиона поездок", – рассказали в ведомстве.

По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.

Велосезон 2020 года из-за пандемии коронавируса начал работать с 10 апреля, но только для курьеров и волонтеров. Они могли ездить бесплатно. Полностью велопрокат заработал 1 июня.

С момента начала сезона в городе открылось несколько новых станций. Арендовать велосипед можно у обновленного здания Северного речного вокзала, а также на 19 площадках запада Москвы: в районах Крылатском, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково и Дорогомилово.

