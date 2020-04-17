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Общество

14:46

Волонтеры и курьеры использовали бесплатный велопрокат в Москве более 16 тысяч раз

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Волонтеры и курьеры воспользовались бесплатным велопрокатом в столице более 16 тысяч раз за первую неделю работы сервиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

"Более 16 тысяч раз волонтеры и курьеры брали велосипеды за первую неделю работы велопроката. С 10 апреля он бесплатно доступен только тем, кто доставляет продукты, готовую еду и товары первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции", – заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, аналогичная система работает в отношении самокатов. В день на них совершают по 400-500 поездок.

Для того чтобы оформить бесплатную поездку, курьерам и волонтерам необходимо выбрать специальный тариф "Служебный" в мобильном приложении "Велобайк".

В 2020 году система велопроката Москвы включает в себя более 600 станций и свыше 6 тысяч велосипедов. Пока москвичи сервисом воспользоваться не могут из-за введенного в столице режима самоизоляции.

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