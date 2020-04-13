В Москве заработал велопрокат. Можно ли им пользоваться?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и области с 13 апреля приостановили оказание услуг каршеринга и такси, ограничения не коснулись перевозчиков, у которых есть разрешение на перевозку пассажиров.

При этом в городе для курьеров и волонтеров заработал бесплатный велопрокат, сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Известно, что взять бесплатно велосипеды можно с 10 апреля. Брать их могут курьеры, чтобы оперативнее выполнять заказы.

"Напоминаем, что, пока москвичи соблюдают режим самоизоляции, курьеры и волонтеры смогут быстрее развозить им продукты благодаря велопрокату", – уточнили представители Дептранса.

Планируется, что с окончанием режима самоизоляции воспользоваться велопрокатом сможет каждый москвич.

Отмечается также, что половина станций велопроката уже заработала, другие откроются 17 апреля.

Так, каршеринг будет недоступен до 19 апреля. Ни один сервис по аренде авто в настоящий момент не работает.

Также сервисы такси будут проверять наличие пропуска при заказе машины, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, власти города прорабатывают с сервисами, действующими в столице, включение в приложения опции проверки цифрового кода спецпропуска пассажира. У сервисов такси будет доступ к соответствующей базе.

"Москва и мир" электронный пропуск и цифры вируса

О введении пропускной системы в Москве объявили 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу представляет собой специальный электронный код. Его необходимо предъявлять по требованию контролирующих передвижения лиц. Он выдается для поездок на работу, в медучреждения или в личных целях с разной степенью ограничения.

Система начнет действовать с 15 апреля. Таким образом, она обеспечит более полную реализацию режима ограничения передвижения по городу, о котором мэр Москвы Сергей Собянин объявил 29 марта.