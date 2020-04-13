Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервисы такси будут проверять наличие пропуска при заказе машины, а не при посадке в автомобиль, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, власти города прорабатывают с сервисами, действующими в столице, включение в приложения опции проверки цифрового кода спецпропуска пассажира. У сервисов такси будет доступ к соответствующей базе.
"Мы предполагаем, что именно так все и будет, чтобы человек сталкивался с этой ситуацией не в момент посадки в автомобиль, а в момент заказа, а у сервисов такси, которые разрешены будут, у них будет соответствующий свой закрытый доступ", – сказал Лысенко.
Он отметил, что если человек имеет право ездить и перемещаться без кода, а по удостоверению в соответствии с определенным пунктом указа мэра, то он так и делает. При посадке достаточно будет показывать свой документ.
Сами водители смогут получить пропуска для рабочих целей, действительны они будут до конца апреля.
С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. Есть три варианта их получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.
Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях.
Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесенные данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверной информации пропуска будут аннулированы. Действовать пропуск будет только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным.
Отмечается, что цифровые пропуска для передвижения по столице, связанных с работой, не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.
Сергей Собянин ранее сообщил, что с 13 апреля работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.
Приостанавливаются стройки и ремонт. Исключением – строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.
Кроме того, прекращается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых этот вид деятельности не является основным.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось.
За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Здесь зафиксировано 1355 новых случаев заболевания. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
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