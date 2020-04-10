Деятельность каршеринга и такси в Москве временно приостановлена из-за COVID-19

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире
Услуги каршеринга и такси с 13 по 19 апреля смогут оказывать только компании с лицензией для работы в городе и области. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Временно приостановить с 13 апреля по 19 апреля оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси", – говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на услуги такси, имеющие соответствующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа.
Также на указанный период Собянин поручил приостановить строительные и ремонтные работы. Исключением будет строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.
Мэр города подчеркнул, что в этот период не будут работать практически все предприятия и организации, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности.
Он пояснил, что в городе продолжат работу только продовольственные магазины и другая розница, которая открыта и сегодня. Он призвал работающие компании максимально сократить число сотрудников на работе, а остальных перевести на удаленную работу.
В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Под наблюдением медиком с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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