Бесплатную поездку курьеров и волонтеров на велосипедах Москвы ограничат до 45 минут

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Время бесплатной поездки на велосипедах столичных пунктов проката для курьеров и волонтеров составит 45 минут. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"На время самоизоляции городской велопрокат будет доступен только для курьеров и волонтеров. С 10 апреля в бесплатном режиме для них заработает 50 процентов станций и велосипедов, остальные – с 17 апреля", – заявили в ведомстве.
Льготными тарифами смогут воспользоваться курьеры и сертифицированные городские волонтеры. Инструкции по подключению уже были направлены в службы доставки и заинтересованные организации.
Тариф, получивший название "Служебный", будет доступен в системе "Велобайк" через мобильное приложение или сайт. В московском департаменте транспорта ожидают, что услугой воспользуется порядка 3 тысяч человек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что задействование городской системы велопроката позволит ускорить доставку товаров для горожан. При этом ограничение по времени ввели для того, чтобы велосипеды смогли арендовать как можно больше пользователей.
Как работают столичные службы доставки на фоне режима самоизоляции
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