Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Что стали чаще заказывать москвичи из-за пандемии COVID-19

В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличился спрос на некоторые виды товаров. И речь не только о продуктах и товарах первой необходимости. В частности, выросли продажи ноутбуков и семян, сообщает телеканал Москва 24.

Так, за последние две недели спрос на ноутбуки вырос в два раза. Выяснилось, что одни заказывают дорогостоящую игровую технику, а другие отдают предпочтение недорогим моделям для повседневного использования. Второй вариант, предполагают эксперты, для обустройства временного домашнего офиса.

Однако работать из дома москвичи предпочитают с комфортом. Офисные кресла и стулья, коврики для мыши, наушники, динамики и прочая компьютерная атрибутика сейчас тоже на пике продаж.

Второй вывод из обзора покупок: сидя по домам, москвичи не голодают. Стало известно это потому, что продажи холодильников в середине марта выросли на 68%, морозилок – на 13%. Также на 29% увеличился спрос на электрогенераторы.

Спрятавшись в загородных домах, москвичи не забывают о гигиене. Об этом свидетельствует спрос на биотуалеты и души в онлайн-магазинах. Продажи этих товаров возросли на 40%.

Также многие "дачники поневоле" решили попытать счастья в овощеводстве. В марте объем продаж семян вырос вдвое. Наибольший интерес сограждане проявили к томатам.

Не забывают самоизолированные и про досуг. Спрос на настольные игры сегодня зашкаливает. Он вырос в половину. Так, курьеры теперь доставляют не только питание для организма, но и для души.

Помимо этого, горожане в три раза чаще стали заказывать кальяны. Продажи товаров для взрослых, в свою очередь, торговцев разочаровали.

"Только продажи презервативов. Да, действительно, они выросли. Это факт", – сообщил создатель сети магазинов по продаже интим-товаров Максимилин Лапин.

Таким образом, москвичи в самоизоляции весь свой пыл направили на работу, настольные и компьютерные игры, а также выращивание помидоров. Не самое скучное времяпрепровождение.

Накануне власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным ВОЗ, в мире COVID-19 заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

В России зафиксировано 3548 заболевших, скончались 30 человек, вылечились 235 человек. В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 168.