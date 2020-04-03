Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 168

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 168.

"Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления", – отметила Ракова.

Она добавила, что выписанные из медицинских учреждений пациенты полностью здоровы. Последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить его до 1 мая. В частности, до этого дня будут закрыты и общественные парки, и пространства.

В то же время Собянин рассказал, что в Москве не будут пока вводить пропускной режим. Он подчеркнул, что в этом нет необходимости, поскольку жители добросовестно выполняют указания, касающиеся режима самоизоляции.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам РФ. Стало известно, что период нерабочих дней продлевается до конца апреля. Кроме того, по словам Путина, регионам будут предоставлены дополнительные полномочия для применения мер в зависимости от конкретной ситуации.

В настоящий момент в России зарегистрировали 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. 30 человек стали жертвами заболеваний, вызванных COVID-19.