Собянин отложил введение пропускного режима

Сергей Собянин сообщил, что в столице пока не будет вводиться пропускной режим. По словам мэра Москвы, жители столицы проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса.

Мэр уточнил, что к вопросу, связанному с введением пропусков, власти города могут вернуться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Кроме того, на данное решение повлияют случаи роста количества нарушений домашнего режима. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.