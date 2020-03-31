Эксперт рассказал, как борода и усы влияют на риск заражения коронавирусом

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Стало известно, как борода и усы влияют на риск заразиться коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ранее Владимир Жириновский назвал усы и бороду главными распространителями заболеваний. Политик заявлял, что бактерии задерживаются у человека под носом, а через бороду передаются напрямую в рот.

Кроме того, Daily Mail опубликовывало исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний. В нем утверждалось, что растительность на лице не только снижает эффективность защитных масок, но и повышает риск заражения коронавирусом.

"Утверждение о пользе сбривания усов и бороды для защиты от коронавируса на первый взгляд кажется вполне логичным. Однако следует помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем, а борода и усы – совсем неподходящая среда для его внедрения и размножения. И опасности ни для обладателя бороды, ни для окружающих нет", – подчеркнул Лебедев.

Эксперт отметил, что в сбривании усов и бороды нет никакого профилактического смысла. Однако стоит регулярно ухаживать за ними и проводить гигиену. Делать это нужно не только во время эпидемии, отметил эксперт.

"Регулярно мойте бороду с мылом (или со специальным шампунем), расчесывайте и старайтесь как можно меньше трогать грязными руками", – резюмировал Лебедев.

Ранее мужчинам посоветовали сбривать бороду для профилактики коронавируса. Утверждалось, что из-за нее маска плохо прилегает к лицу, что повышает вероятность инфицирования.