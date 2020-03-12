Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал усы и бороду распространителями заболеваний. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Госдумы.

Жириновский отметил, что бактерии задерживаются у человека под носом, а через бороду передаются напрямую в рот. Он подчеркнул, что раньше наши предки массово умирали именно за счет заражений.

"Борода и усы – распространители заболеваний. Сколько погибло наших предков? ЛДПР санитарную пропаганду ведет уже много времени", – цитирует Агентство "Москва" слова политика.

Лидер фракции добавил, что инфекции также передаются через дыхание, отметив, что легкие – орган, выделяющий "заразу из организма".

"Кто-нибудь учит наших парикмахеров не дышать на клиентов? Нет. 40 минут дышат. Вы же не будете пить мочу другого человека. Вы скажете: "Да вы что?" А дышать воздухом, который выдыхает человек, – вы дышите", – заключил политик.

В феврале Жириновский заявил, что члены его партии отказались от объятий в гигиенических целях. Причиной для такого решения стала эпидемия коронавируса в Китае.

Он отмечал, что лекарств от вирусных инфекций нет, главное – это сократить контакты с другими людьми. Депутат посоветовал гражданам не целоваться, не жать друг другу руки и не трогать поверхности в публичных местах.

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.

