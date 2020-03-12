Российские сенаторы ограничили прямые контакты с зарубежными коллегами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Члены Совета Федерации ограничили прямые контакты с зарубежными коллегами из стран, где наибольшее число зараженных коронавирусом, рассказал News.ru председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

По его словам, сохраняются только те контакты, которые по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить. Также парламентарии нарабатывают опыт дистанционного общения – видеомосты, телеконференции и обычную переписку.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что российские делегации продолжают регулярно выезжать на встречи с иностранными коллегами и принимать их у себя.

"Если будут указания врачей и Минздрава, то, конечно, придется и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, но здоровье людей превыше всего", – считает сенатор.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях. Детей, которые вернулись из указанных выше стран, отправляют на домашнее обучение. Кроме того, во всех школах должны обеспечить ежедневное измерение температуры тела.

Также Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.