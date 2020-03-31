Вирусолог рассказал, как отразится на борьбе с COVID-19 возвращение российских туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом станет меньше после того, как все российские туристы вернутся из-за границы. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

"Число зараженных, конечно, уменьшится. Все люди, которые прилетают из-за рубежа, попадают на карантин – и там выявляются заболевшие. У нас большинство случаев – это привезенные, примерно 95 процентов. Внутри страны заболевших совсем немного. Поэтому это (возвращение туристов. – Прим. ред.) может сыграть переломную роль в борьбе с коронавирусом", – рассказал Викулов.

Также специалист отметил, что пока рано говорить о снижении активности вируса. "Что мы наблюдаем в Европе и США – мы не видим ослабления инфекции. В Китае же уменьшение заболеваемости связано с очень серьезными мерами, которые были предприняты", – пояснил Викулов и напомнил о необходимости соблюдать правила, установленные правительством в рамках предотвращения распространения инфекции. "Иначе все усилия, направленные на борьбу с эпидемией, будут дискредитированы, а результаты – преуменьшены", – заключил вирусолог.

Ранее стало известно, что РФ ограничит количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки. Количество туристов, которые одновременно смогут вернуться, составит до 500 человек в сутки.

По данным на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. Согласно статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Дополнительные меры вводятся в рамках предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Квартиру разрешается покидать только в следующих случаях:



для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

необходимости вынести мусор.

При этом меры, предпринятые Сергеем Собяниным, пока не предусматривают ограничения движения личного и служебного, специального и общественного транспорта.

А за нарушение карантина грозят следующие штрафы: от 15 до 40 тысяч рублей – для обычных граждан, от 50 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток – для юридических лиц.