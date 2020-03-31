Матвиенко предложила разрешить производство масок и антисептиков без лицензии

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Председатель Совета Федерации России Валентина Мативенко выступила с предложением разрешить производство медицинских масок и антисептиков без лицензии.

"Сейчас не хватает масок, но можно закупить марлю и шить маски", – сказала спикер на внеочередном пленарном заседании.

По ее словам, парфюмерные компании готовы производить антисептики, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. "Может быть, снять требования по лицензии на время пандемии", – сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что российские звезды выпустили модные защитные маски. Эксклюзивные средства защиты пошили из дорогих тканей и украсили различными вышивками и стразами. Однако это вызвало недоверие у граждан, усомнившихся в безопасности таких масок.

О безопасном и правильном ношении масок, в свою очередь, рассказали в Роспотребнадзоре. В частности, специалисты заявили, что любую маску стоит менять каждые 2–3 часа. После обработки многоразовой маски она не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом.