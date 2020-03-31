Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:59

Российские звезды выпустили модные защитные маски

общество безопасность

Российские звезды начали выпускать модные защитные маски

Известно, что многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки. Для вторичного применения их необходимо постирать с мылом, высушить, обработать паром.

Российские звезды решили впустить эксклюзивные варианты масок. Стоят такие средства защиты недешево. Телеканал Москва 24 выяснил, стоит ли вестись на звездную рекламу и доверять знаменитостям.

Так, одной из первых дизайнером масок стала Яна Рудковская. Она закупила средства защиты в Японии и обклеила их украшениями от Chanel. Продюсер утверждает, что ничего не продает, а лишь дарит избранным.

Певица же Кети Топурия запустила полномасштабное производство. В частности, каждый ее брендированный аксессуар стоит по полторы тысячи рублей.

Группа Little Big также подготовила ограниченный тираж масок. Цена за тканевые "сувениры", как музыканты сами их называют, составляет тысячу рублей.

Однако и это не предел. Дизайнер Белла Потемкина создала навороченные модели "в цветочек" со стразами и декоративной вышивкой, после чего стоимость средств защиты взлетела до 3 тысяч.

"Многие люди ранее закрывались просто шарфом, конечно, в этом случае дизайнерская маска выглядит намного симпатичнее, маски у нас разные есть – из шелкового атласа, очень красивые", – рассказала дизайнер.

Однако подобные аргументы убедили немногих. Некоторые граждане уверены, что знаменитости наживаются на страхе, горе и ужасе сложившейся ситуации. Кроме того, многие уверены, что такие маски абсолютно бесполезны, поскольку в них не предусмотрено защитных фильтров.

"Будет более быстро накапливаться инфекция, а также нет возможности материала выделять в окружающую среду влагу, она может накапливаться, это может способствовать развитию местной инфекции кожи, но и не будет защищать верхние дыхательные пути от вирусов и бактерий", – заявила врач-отоларинголог Ирина Кириченко.

Несмотря на это, обычные медицинские маски также могут нанести вред. Важно уметь правильно их использовать. О безопасном ношении масок рассказали в Роспотребнадзоре.

В частности, специалисты заявили, что любую маску стоит менять каждые 2–3 часа. После обработки многоразовой маски она не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика