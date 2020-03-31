Российские звезды выпустили модные защитные маски

Российские звезды начали выпускать модные защитные маски

Известно, что многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки. Для вторичного применения их необходимо постирать с мылом, высушить, обработать паром.

Российские звезды решили впустить эксклюзивные варианты масок. Стоят такие средства защиты недешево. Телеканал Москва 24 выяснил, стоит ли вестись на звездную рекламу и доверять знаменитостям.

Так, одной из первых дизайнером масок стала Яна Рудковская. Она закупила средства защиты в Японии и обклеила их украшениями от Chanel. Продюсер утверждает, что ничего не продает, а лишь дарит избранным.

Певица же Кети Топурия запустила полномасштабное производство. В частности, каждый ее брендированный аксессуар стоит по полторы тысячи рублей.

Группа Little Big также подготовила ограниченный тираж масок. Цена за тканевые "сувениры", как музыканты сами их называют, составляет тысячу рублей.

Однако и это не предел. Дизайнер Белла Потемкина создала навороченные модели "в цветочек" со стразами и декоративной вышивкой, после чего стоимость средств защиты взлетела до 3 тысяч.

"Многие люди ранее закрывались просто шарфом, конечно, в этом случае дизайнерская маска выглядит намного симпатичнее, маски у нас разные есть – из шелкового атласа, очень красивые", – рассказала дизайнер.

Однако подобные аргументы убедили немногих. Некоторые граждане уверены, что знаменитости наживаются на страхе, горе и ужасе сложившейся ситуации. Кроме того, многие уверены, что такие маски абсолютно бесполезны, поскольку в них не предусмотрено защитных фильтров.

"Будет более быстро накапливаться инфекция, а также нет возможности материала выделять в окружающую среду влагу, она может накапливаться, это может способствовать развитию местной инфекции кожи, но и не будет защищать верхние дыхательные пути от вирусов и бактерий", – заявила врач-отоларинголог Ирина Кириченко.

Несмотря на это, обычные медицинские маски также могут нанести вред. Важно уметь правильно их использовать. О безопасном ношении масок рассказали в Роспотребнадзоре.

В частности, специалисты заявили, что любую маску стоит менять каждые 2–3 часа. После обработки многоразовой маски она не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом.