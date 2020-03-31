Врачи рассказали, как самостоятельно сделать медицинскую маску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи рассказали, как сделать индивидуальные медицинские маски в домашних условиях. Специалисты отмечают, что для их пошива необходимо использовать марлю.

"Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоев", – приводит РИА Новости слова хирурга НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Натальи Германович.



Медики поясняют, что марля способна хорошо пропускать воздух. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елены Волчковой, именно марля хорошо зарекомендовала себя в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что маски из такого материала можно легко стирать и использовать несколько раз. Помимо стирки, средства индивидуальной защиты желательно прокипятить, после чего прогладить утюгом.

Самодельные маски рекомендуется менять так же, как и покупные, – каждые два часа либо при их увлажнении. Также важно следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

Ранее сообщалось о том, что российские звезды начали выпускать модные защитные маски.