СФ одобрил закон о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина

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Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушения карантина. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом усиливается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности заболевание других людей.

За это вводится штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Также можно лишиться права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишиться свободы на срок до двух лет. Нарушителя также могут обязать выполнять принудительные работы сроком до двух лет.

Кроме того, за нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, вводятся штрафные санкции в размере от одного до двух миллионов рублей. Также на нарушителя могут возложить исполнение принудительных работ на срок до пяти лет. Новыми мерами также предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

В случае если от действий нарушившего карантин скончались два или более двух человек, устанавливается наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Москве с 30 марта действует домашний режим для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Владимир Путин назвал предпринятые меры оправданными. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам распространить аналогичные ограничения на своих территориях.

В России зафиксировано 2337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

