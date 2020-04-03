Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Московские полицейские получили право останавливать граждан на личных автомобилях и уточнять цель поездки. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что у москвичей осталось право ездить в другой район в случае серьезной необходимости.
"При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки", – говорится в сообщении.
Добавляется, что при себе гражданин обязан иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Кроме того, горожанам разрешается доехать на машине до соседнего магазина, если он не находится в шаговой доступности.
"Пешком вы можете дойти только до ближайшего магазина или аптеки. До соседнего гипермаркета можно доехать на своей машине или такси", – подтвердили в Оперштабе.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин временно отказался от введения пропускного режима в столице. С таким заявлением глава города обратился на персональном сайте.
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ.
На данный момент в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, на Москву приходится большая их часть – 2475. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего вылечились 235 человек.
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