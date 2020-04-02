Столичная Росгвардия предупредила свыше 10 тысяч человек о необходимости самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сотрудники Росгвардии в столице оповестили свыше 10 тысяч человек о необходимости соблюдения мер самоизоляции. Рейды проходят в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, сказали Агентству "Москва" представители ведомства.
"За прошедшие сутки росгвардейцы провели разъяснительную работу почти с 1,5 тысячи столичных жителей. Всего с начала профилактической акции сотрудниками и военнослужащими Росгвардии в Москве проинформировано уже более 10 тысяч граждан", – поделились в пресс-службе подразделения.
Уточняется, что пристальное внимание работники правопорядка уделяют пожилым москвичам, так как они в группе риска. Их просят не покидать дом, а также минимизировать социальные контакты.
При этом в ходе акции росгвардейцы дают прохожим информационные памятки с номерами телефонов, в которых можно найти контакты экстренных служб.
В свою очередь, в Росгвардии подчеркнули, что задачи по охране общественного порядка продолжают выполняться в штатном режиме.
С 30 марта москвичи должны соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Для этого в организациях, где находятся люди, должны наносить специальную разметку.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам России.
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