Ветклиники, центры занятости и соцслужбы: ответы на вопросы о режиме самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом подготовил перечень ответов на насущные вопросы горожан относительно работы социальных служб, центров занятости и ветеринарных клиник.

Эксперты объяснили, как будут начисляться пособия по безработице и как организуют ветеринарную помощь для животных.

Как будут проводить выплаты безработным и кому они положены?

Компенсация в размере 19 тысяч 500 рублей предназначена для официально безработных москвичей, которые в 2020 году работали не менее 60 дней. Автоматическое назначение выплаты предусмотрено в том случае, если гражданин получил статус безработного до 31 марта.

Деньги выделят тем, кто был признан безработным в период режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, а также занятым в программе профобучения по направлению центра занятости. Для этого гражданам необходимо подать заявку на услугу "Регистрация в качестве безработного" онлайн.

Какие документы нужно принести, чтобы получить компенсацию по безработице?

Документы нести никуда не нужно. Заявка на выплату сейчас оформляется онлайн. В списке документов – паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работу. Если речь идет о соискателе с инвалидностью, то надо также предоставить ИПРА.

Как быть с плановыми операциями?

Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут проводится без ограничений по решению лечащего врача.

Что будет с бездомными?

На улицах Москвы работает служба "Социальный патруль". Кроме того, помощь бездомным и попавшим в трудную жизненную ситуацию оказывают в центре социальной адаптации. Сотрудники обеспечивают нуждающихся едой, обогревом, медицинской помощью. Кроме того, они получают социальные услуги в срочной форме.

Как быть людям, к которым обычно приходят сиделки?

Социальные работники продолжают оказывать помощь в полном объеме. При этом они соблюдают все требования санитарной безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Будут ли работать ветеринарные клиники? Питомцам назначены процедуры, можно ли выходить из дома для посещения ветклиники?

Покинуть квартиру и посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости. Государственные ветеринарные клиники будут работать по предварительной записи. Данная услуга есть на портале mos.ru в подразделе "Окружающая среда и животные". По телефону 8 (495) 612-04-25 можно запросить неотложную ветеринарную помощь или вызвать врача на дом.

Как индивидуальным предпринимателям встать на биржу труда?

Для москвичей – владельцев ИП в центре занятости доступна услуга поиска работы. Заявителям необходимо предоставить документы в качестве физлица, а перед этим официально прекратить предпринимательскую деятельность.

Оперативный штаб: около 40% заболевших – люди от 40 до 65 лет

С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех столичных жителей оставаться дома в период нерабочей недели, утвержденный президентом России Владимиром Путиным.

В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.

