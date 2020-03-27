Собянин призвал москвичей оставаться дома во время нерабочей недели

20:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных жителей остаться дома в период с 28 марта по 5 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он попросил не приглашать гостей и не ходить в гости, а прогулки ограничить краткими выходами из дома вместе с членами семьи. Кроме того, Собянин призвал не ходить в магазины без крайней необходимости.
Он напомнил, что нерабочие дни были введены для борьбы с угрозой распространения коронавируса.
"Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило", – подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в случае наличия обязанности приходить гражданам необходимо ограничить выход из дома поездкой туда и обратно. Собянин напомнил о строгом выполнении режима самоизоляции.
"От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома", – призвал Собянин.
С 28 марта по 5 апреля в Москве прекратят работу рестораны и иные заведения общепита. Кроме того, закроются объекты розничной торговли за исключением аптек и точек продажи продовольственных товаров. В столице закроют крупные парки и приостановят предоставление услуг, требующих личного присутствия гражданина.
27 марта Собянин пояснил, что салоны связи и зоомагазины продолжат работу в указанный период. Он подчеркнул, что полученные выходные граждане должны использовать максимально эффективно для борьбы с коронавирусом. Кроме того, в Мосприроде посоветовали не посещать городские природные территории, хотя прямого запрета на это и не имеется.
Нерабочая неделя в период с 28 апреля по 5 марта была введена указом президента России Владимира Путина. Ранее о планах по реализации меры он сообщил во время обращения к россиянам.
В настоящий момент численность зараженных коронавирусом в России составила 1036 человек. В Москве за последние сутки обнаружили еще 157 случаев инфицирования COVID-19.
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