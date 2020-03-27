Собянин призвал эффективно использовать выходные для борьбы с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин призвал как можно эффективнее использовать выходные для борьбы с коронавирусом. Об этом мэр города заявил на президиуме координационного совета по борьбе с вирусом.

"Указ, принятый президентом РФ о нерабочих днях, продолжает эффективные меры как правительства России, так и региональных властей. Нам сейчас нужно использовать их для превентивных мер настолько эффективно, насколько это возможно", – цитирует ТАСС слова мэра города.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

Приостанавливаются и льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Собянин попросил также граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

