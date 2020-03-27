Собянин открыл Некрасовскую линию метро

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена (II участок) и примыкающий к ней участок Большой кольцевой линии.

С этого дня для пассажиров будут доступны шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

Мэр столицы рассказал, что метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена.

"Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 километра, 10 станций от "Некрасовки" до "Лефортова". Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан, разгрузит "Таганскую" (Таганско-Краснопресненскую. – Прим. ред.) ветку метро", – сказал Собянин.

Он также отметил, что строительство Некрасовской линии осложнялось рядом факторов.

"Строительство ее было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, целые пучки коммуникаций газо- и водопровода. Тем не менее эта сложнейшая организационная, строительная и инженерная работа завершена. Помимо самой ветки, создан еще крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Здесь, в этом месте – на "Нижегородской", – сходятся МЦК, Большая кольцевая линия метро строящаяся, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская ветка метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект. Огромная связка различных коммуникаций. Она войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской", – подчеркнул глава города и поблагодарил строителей за работу.

Некрасовская линия метро обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом один миллион человек – жителей московских районов Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 30 минут в день.

Линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, нагрузка на который должна снизиться примерно на 20%. С открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие магистрали.

Линия протяженностью 22,3 километра с 10 станциями проходит от района Лефортово через станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов и "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок "Некрасовка" – "Косино" длиной 7,9 километра с четырьмя станциями открыли в июне 2019 года. Благодаря ему собственные станции метро получили два московских района – Некрасовка и Косино-Ухтомский, а в районе Выхино-Жулебино стало на одну станцию метро больше.

Строительство второго участка "Косино" – "Авиамоторная" длиной 11,7 километра с 5 станциями было в основном завершено в декабре 2019 года. В начале текущего года завершилось строительство примыкающего участка БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортова" длиной 2,7 километра с одной станцией.

Движение по обоим участкам открылось 27 марта. Поезда теперь ходят от "Лефортова" до "Косина" и далее в Некрасовку. В дальнейшем к Некрасовской линии подключат участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской". В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки "Нижегородская" – "Авиамоторная" и "Авиамоторная" – "Электрозаводская" включат в Большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".

На Некрасовскую линию поставлены новейшие поезда "Москва" – всего 21 состав. Ввод новых участков метрополитена обеспечит создание порядка 1,3 тысячи рабочих мест.

При строительстве новой линии было применено множество новейших технологий метростроения. Главной особенностью стало сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Косино" до станции "Нижегородская".

Основное преимущество двухпутных тоннелей – безопасность. В случае аварии или поломки поезда время полной эвакуации пассажиров составляет около 16 минут, тогда как в однопутном тоннеле – почти 40 минут.

Еще одной особенностью Некрасовской линии стало применение новых технологий строительства. В частности, станция "Нижегородская" строилась по технологии top down, когда подземная часть возводится сверху вниз от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений на поверхности. Это позволило сократить сроки, расходы и площадь работ, что важно, поскольку станция строилась в условиях плотной городской застройки.

Для технического обслуживания, текущего ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии построено новое электродепо "Руднево", в котором в настоящее время работает свыше 320 человек.

Во втором квартале 2020 года планируется ввести в эксплуатацию II очередь депо. Общие мощности депо позволят в течение суток проводить техническое обслуживание 48 составов, текущий ремонт 1 состава, мойку 20 составов, а также обеспечить ночной отстой 31 состава.