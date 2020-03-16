Около 35 тыс элементов навигации обновят к открытию второго участка Некрасовской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном метрополитене к открытию второго участка Некрасовской линии планируют обновить около 35 тысяч элементов навигации, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К запуску шести новых станций – "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово" – заменят более 33 тысяч схем в вагонах поездов и на колоннах экстренного вызова. Также обновят около 600 указателей, маршрутно-путевых полос (указатели на стенах платформы) и других элементов навигации метро и МЦК. Еще 750 новых элементов навигации разместят на новых станциях", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Заммэра отметил, что с 21:00 20 марта до утра 24 марта приостановят движение на участке от станции "Некрасовка" до станции "Косино" – это сделают для подключения новых станций к инфраструктуре.

Как подчеркнул Ликсутов, запуск новых станций на Некрасовской линии поможет разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а открыть участок для пассажиров планируется в конце марта.

Ранее сообщалось, что движение по второму участку Некрасовской линии метро от "Косина" до "Авиамоторной" могут открыть в начале весны.

2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка розовой ветки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.

Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".