Около 35 тыс элементов навигации обновят к открытию второго участка Некрасовской линии

08:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном метрополитене к открытию второго участка Некрасовской линии планируют обновить около 35 тысяч элементов навигации, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К запуску шести новых станций – "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово" – заменят более 33 тысяч схем в вагонах поездов и на колоннах экстренного вызова. Также обновят около 600 указателей, маршрутно-путевых полос (указатели на стенах платформы) и других элементов навигации метро и МЦК. Еще 750 новых элементов навигации разместят на новых станциях", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".
Заммэра отметил, что с 21:00 20 марта до утра 24 марта приостановят движение на участке от станции "Некрасовка" до станции "Косино" – это сделают для подключения новых станций к инфраструктуре.
Как подчеркнул Ликсутов, запуск новых станций на Некрасовской линии поможет разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а открыть участок для пассажиров планируется в конце марта.
Ранее сообщалось, что движение по второму участку Некрасовской линии метро от "Косина" до "Авиамоторной" могут открыть в начале весны.
2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка розовой ветки и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.
Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.
Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".
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