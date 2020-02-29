Движение по участку Некрасовской линии метро могут открыть в начале весны

Движение по участку Некрасовской линии – от "Косино" до "Авиамоторной" – могут открыть в начале весны, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, готовность розовой ветки составляет почти 99%.

"Завершается монтаж последних элементов инженерных систем, в основном связанных с управлением движения, с обеспечением пожарной безопасности, завершаются работы по наладке систем эскалаторов, вентиляции в притоннельных сооружениях, в пассажирской зоне. Готовность очень-очень высокая, буквально в начале весны мы хотим поехать", – сказал Бочкарев.

На этом участке расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Первый участок Некрасовской линии – от "Косино" до "Некрасовки" – был открыт в июне 2019 года.

2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.

Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".

В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки Нижегородская – Авиамоторная и Авиамоторная – Электрозаводская будут включены в большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".