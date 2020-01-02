Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.

"Сегодня, 2 января, закончены основные работы на новой ветке метро. Это 12 километров от "Косино" до "Лефортово". Это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья", – сказал Собянин.

Также мэр отметил, что, не дожидаясь открытия движения линии, в январе – феврале в столице откроют новые пешеходные переходы на "Окской" и "Юго-Восточной" и завершат благоустройство территорий возле новых станций метро.

Он добавил, что движение по участку Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской" планируется открыть для пассажиров в марте 2020 года.

"В течение трех месяцев будут идти пуско-наладочные, испытательные работы. В марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Это большое, я бы сказал, огромное событие! Спасибо строителям! Это важное и нужное дело для города", – заключил мэр.

Решение о строительстве Некрасовской линии столичного метро Сергей Собянин принял в 2011 году. Новая линия обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом один миллион человек – жителей московских районов Выхино-Жулебино, Нижегородского, Рязанского, Косино-Ухтомского, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области.

В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

С открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие магистрали.

Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

В проектировании и строительстве Некрасовской линии принимала участие команда специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии. Строительство началось в 2012 году. Первый участок Некрасовка – Косино длиной 7,9 километра с 4 станциями открыли в июне 2019 года.

Благодаря ему собственные станции метро получили два московских района – Некрасовка и Косино-Ухтомский, а в районе Выхино-Жулебино стало на одну станцию метро больше. Едва ли не впервые в истории строительства столичного метро открытие новой линии началось с участка, расположенного за МКАД. Пуск первого участка линии стал возможным благодаря организации пересадки со станции "Косино" на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство участка Некрасовской линии "Косино – Авиамоторная" длиной 11,7 километра с 5 станциями было в основном завершено в декабре 2019 года. Также в завершающей стадии находится строительство примыкающего участка БКЛ от "Авиамоторной до "Лефортова" длиной 2,7 километра с одной станцией.

Открытие движения по обоим участкам запланировано через несколько месяцев. Поезда пойдут от "Лефортова" до "Косина" и далее в Некрасовку. В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской". В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки Нижегородская – Авиамоторная и Авиамоторная – Электрозаводская будут включены в большое кольцо.

Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская". На Некрасовскую линию будут поставлены новейшие поезда "Москва". Ввод новых участков метрополитена обеспечит создание 1 286 рабочих мест. В ходе строительства Некрасовской линии было применено множество новейших технологий метростроения.

Главной особенностью стало сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Косино" до станции "Нижегородская". Основным преимуществом двухпутных тоннелей является безопасность. В случае аварии или поломки поезда время полной эвакуации пассажиров составляет около 16 минут, тогда как в однопутном тоннеле – почти 40 минут.

Еще одной особенностью Некрасовской линии стало применение новых технологий строительства станций. В частности, станция "Нижегородская" строилась по технологии top-down, когда подземная часть возводится сверху вниз от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений на поверхности.

Это позволило сократить сроки, расходы и площадь работ, что важно, поскольку станция строилась в условиях плотной городской застройки. Для технического обслуживания, текущего ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии было построено новое электродепо "Руднево", в котором в настоящее время работают свыше 320 человек.

Вместе с открытием второго участка Некрасовской линии будет введена в эксплуатацию II очередь. Мощности депо позволят в течение суток проводить техническое обслуживание 48 составов, текущий ремонт одного состава, мойку 20 составов, а также обеспечить ночной отстой 31 состава.

