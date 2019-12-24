Какие объекты планируют достроить в 2020 году в Москве

До наступления нового года остались считанные дни, а значит, пришло время подводить итоги. С результатами своей работы выступили и в столичном департаменте строительства. Руководитель ведомства Андрей Бочкарев обратил внимание на завершенное в ноябре строительство балочного моста над Карамышевским спрямлением Москвы-реки, а вместе с ним и запуск первой хорды на территории мегаполиса. Не обошли стороной и успехи в строительстве метро: в 2019-м для пассажиров открыли восемь новых станций на Некрасовской и Сокольнической линиях. Но самое главное – Бочкарев поделился планами на предстоящий год. Подробности читайте в нашем материале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продолжаем реализацию крупных дорожных проектов

По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, крупнейшие стройки в столице уже позади. "Реализована целая серия крупных проектов, среди них – реконструкция развязок на Московской кольцевой автодороге, строительство Северо-Западной хорды, обновление Калужского, Киевского, Варшавского и других шоссе", – пояснил глава ведомства. Часть достижений пришлась как раз на конец декады.

Итоги дорожного строительства в 2019 году

Пожалуй, самым главным достижением минувшего года стало открытие первой столичной хорды – СЗХ. Строительство завершилось открытием балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки. По мнению экспертов, "хордовая система" дорог будет на 20 процентов эффективнее снижать дорожный трафик в столице, чем проектируемое ранее Четвертое транспортное кольцо.

Всего на текущий момент запущено 79,5 километра дорог, 23 искусственных сооружения, в числе которых мосты и эстакады, а также 10 пешеходных переходов.



Наиболее значимые объекты: участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы;

транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова;

пешеходный переход с траволаторами от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова;

транспортная развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе;

участок Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожные планы на 2020-й год

В ближайшие годы предстоит реализация еще многих крупных проектов, задел которым был дан ранее. В первую очередь завершится строительство СВХ, ЮВХ и Южной рокады. "Нас ждет и очередной этап строительства автодороги Коммунарка – аэропорт Остафьево", – рассказал Бочкарев. Основные крупномагистральные стройки в границах старой Москвы будут завершены до 2023 года.

В предстоящем году самое долгожданное событие, пожалуй, – это открытие Южного дублера Кутузовского шоссе. В 2020 году достроят последний участок от Аминьевского проспекта до ТТК. Тем не менее работы предстоит немало.



Наиболее важные объекты 2020 года: транспортная развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД;

автомобильная дорога от МКАД до поселка Коммунарка;

путепровод через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

В целом в департаменте планируют завершить строительство 62,5 километра дорог, 21 искусственного сооружения, 24 пешеходных переходов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чем порадуют пассажиров метро

На текущий момент в столице разработаны масштабные планы по расширению метрополитена. В ближайшие пять лет в столице планируют построить около 50 новых станций метрополитена в различных частях Москвы.

Например, ранее Сергей Собянин объявил о появлении станции метро в городе Троицке – в эту точку продлят строящуюся Коммунарскую линию. Новый участок Коммунарской линии будет включать шесть станций от "Столбово", где будет организована пересадка на Сокольническую линию, до самого Троицка – там конечная расположится под Октябрьским проспектом. Длина обновленной линии составит около 40 километров.



Станции метро 2020 года: "Юго-Восточная";

"Окская";

"Стахановская";

"Нижегородская";

"Авиамоторная";

"Лефортово";

"Электрозаводская";

"Улица Народного Ополчения";

"Карамышевская".

Конкретно в следующем году жителей Москвы и Подмосковья порадуют открытием еще одной части Некрасовской линии – в эксплуатацию введут станции метро "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская".

Хорошие новости ждут и пассажиров Большой кольцевой линии. В 2020 году откроются три станции юго-восточного участка БКЛ – "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", две станции западного участка – "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". На текущий момент строительство тоннелей на этой линии завершено на 70 процентов. Закончить основные работы на БКЛ планируют в 2022 году.

Кроме того, в 2020 году начнут строительство метро до аэропорта Внуково. Работы попадают под проект продления Калининско-Солнцевской линии – от станции "Рассказовка" до непосредственно станции "Внуково", между которыми также предполагается появление "Пыхтино". Окончание строительства планируется на 2023 год.



Напомним: в минувшем году для жителей и гостей столицы появились восемь новых станций метрополитена. 3 июня был открыт первый участок Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" длиной почти восемь километров. А 20 июня запустили движение на участке Сокольнической линии длиной десять километров. Речь идет о станциях "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".



Школы, спортивные комплексы, поликлиники

Помимо строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, в департаменте строительства рассказали и о других строительных планах.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательные объекты

В первую очередь в столице запустят три новые школы на 3 350 мест, 13 учебных корпусов и блоков начальных классов на 4 400 мест и пять дошкольных образовательных учреждений на 1 150 мест. При этом в Москве не прекращается строительство школ большой вместимости – на 1 900 мест в районе Левобережном и на 900 мест на Дмитровском шоссе.

При этом глава Депстроя напомнил, что с начала 2019 года уже построено и сдано в эксплуатацию пять объектов образования на 3 600 мест: три ДОУ на 700 мест – два в Некрасовке и один в Зеленограде, учебный корпус в Строгине на 400 мест и самая большая школа в России на 2 500 мест на территории бывшего ЗИЛ. "До конца года нам предстоит ввести еще два ДОУ на 350 мест", – напомнил Бочкарев.

Спортивные объекты

Бочкарев также заявил, что 14 различных спортивных объектов построят в столице в следующем году. Среди них – BMX-велодром, четыре футбольных поля, пять спортивных комплексов и два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), а также легкоатлетический манеж. "Кроме того, завершим возрождение спортивного кластера "Воробьевы горы", – добавил глава ведомства. В настоящий момент проходит работа по комплексному благоустройству и возрождению этого центра зимних видов спорта.



В 2019 году в столице ввели в эксплуатацию четыре спортивных объекта, среди которых ФОК площадью более семи тысяч квадратных метров в ВАО, многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой, BMX-велодром в ЮЗАО и спортивный комплекс для занятия борьбой в СВАО. Более того, в конце декабря планируется завершить еще два объекта: крытый каток на Мичуринском проспекте и ВМХ-велодром в ЮВАО.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объекты здравоохранения

Еще один пул важнейших для развития столицы объектов. В наступающем году в столице планируется развернуть строительство более десятка зданий и комплексов, среди которых 12 поликлиник и пять скоропомощных стационарных комплексов для клинических больниц Москвы. Бочкарев заявил, что в новых объектах здравоохранения планируется организовать "исцеляющую среду", которая будет создаваться с помощью архитектурных решений.





Андрей Бочкарев руководитель департамента строительства Москвы Перед нами стоит задача создать психологически комфортную среду для поступающих в поликлиники и больницы пациентов. Так называемая исцеляющая среда заключается в ряде архитектурных решений, оформлении внутреннего пространства, организации логистики внутри лечебных учреждений и самого лечебного процесса.

Кроме того, в оставшиеся недели текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре объекта: три поликлиники в Беговом районе, Марфине и Тропарево-Никулине и в первую очередь больницу с родильным домом в поселке Коммунарка.

"Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи", – подытожил глава ведомства.