Строительство станции "Внуково" начнется в новом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции метро "Внуково" начнется после нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по проектированию компании "Мосинжпроект" Рустама Черкесова.

"Станция проектируется, получено разрешение на строительство от аэропорта "Внуково". После нового года начнутся строительные работы. Связь станции с аэропортом будет осуществляться через действующий переходный переход компании "Аэроэкспресс", – объяснил руководитель.

По словам Черкесова, работы продлятся до 2023 года. Проект продления Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена подразумевает не только появление станции "Внуково", но и платформы "Пыхтино" в районе одноименной деревни.

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что пока не идет речь о продлении метро до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Кроме того, глава ведомства уточнил, что на участке желтой ветки от станции "Рассказовка" уже готовятся строительные площадки.

