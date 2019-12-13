В столичных аэропортах вновь переносят вылеты самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты столицы сообщили о задержках и отменах рейсов. Всего изменения коснулись свыше 20 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Известно, что во Внуково задержано 3 рейса и 1 отменен. В аэропорту Домодедово перенесли время вылета 5 самолетов. Еще 8 лайнеров не взлетят вовсе.

В Шереметьево задержанными оказались 6 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее около 90 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах. Причины отмен и задержек вылетов также были неизвестны.