Около 90 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены вылетов происходят в трех аэропортах Москвы. В общей сложности изменения в расписании затронули порядка 90 рейсов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково перенесли время вылета для 12 рейсов и 5 отменили. При этом в аэропорту Домодедово известно о задержке 29 самолетов. Еще 22 лайнера не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о переносе 20 рейсов.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в столичных аэропортах также происходили задержки и отмены рейсов. Изменения затронули свыше 40 вылетов.