Эксперты прокомментировали законопроект о курении в транзитных зонах аэропортов

Во втором чтении депутаты Госдумы одобрили законопроект об организации специальных курительных комнат в транзитных зонах аэропортов. Документ дополнили поправками о том, что курящих нужно скрыть. Вместе с экспертами разбирались в необходимости законопроекта.

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Будет хорошо и тем, и другим

Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с Москвой 24 заявил, что принятие документа позитивно скажется на здоровье наших граждан.

"Курилки сейчас существуют в каждом аэропорту без всякого закона, они находятся у нас в санитарных комнатах, которые посещают некурящие люди, беременные женщины. Эти санитарные комнаты не предназначены для дымоотведения. Там топор можно вешать от дыма", – объяснил он.





Сергей Боярский депутат Госдумы И, конечно же, предоставив законом возможность организовать места для курения в этих зонах, которые нельзя покинуть, тех людей, которые страдают никотиновой зависимостью, можно оградить от тех, кто не хочет вдыхать табачный дым.

Боярский добавил, что хорошо будет "и тем, и другим".

"Я очень рад, что два года плотной работы, убеждений, диалога с федеральными ведомствами не прошли даром. Я думаю, что спасибо скажут и курящие, и некурящие", – заключил депутат.

Позицию Боярского поддержал и психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Собеседник Москвы 24 уверен, что создание таких помещений поможет оградить злостных курильщиков от обычных граждан.

"Я за то, чтобы помещение было в труднодоступном месте, чтобы до него было сложно дойти и рядом не располагалось никаких детских комнат или иных помещений, ведь это не помещение первой необходимости. Также немаловажно, чтобы стены были тонированы, состояли из толстого стекла, а из комнаты была сделана отдельная вентиляционная вытяжка", – добавил врач.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Можно и потерпеть

Иначе считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По мнению эксперта, курилки в аэропортах не нужны, а те, кто страдают никотиновой зависимостью, могут и потерпеть.





Евгений Брюн главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Все мы в таком положении были, можно было и без этого обойтись. Я не вижу препятствий по этому поводу. У нас одно время и про курилки в школах рассуждали. Так что, я думаю, можно и без курения в аэропортах обходиться, ничего не произойдет.

Напомним, что запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

По данным социологов, порядка 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В связи с этим авторы инициативы предложили разрешить курение в "специально выделенных изолированных помещениях", которые были бы оборудованы системами вентиляции.

В июле законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 12 декабря он будет включен в повестку дня на заседании Госдумы в третьем и окончательном чтении.

Ранее Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах – не более двух в "чистой зоне". Специалисты считают возможным ставить курилки только в зонах, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров.

Комнаты для курения могут вернуться в аэропорты



Соболева Илона, Дарья Васильцева