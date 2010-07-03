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Общество

19:33

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Эксперты прокомментировали законопроект о курении в транзитных зонах аэропортов

Дымовая завеса. Нужны ли аэропортам курилки?
общество

Во втором чтении депутаты Госдумы одобрили законопроект об организации специальных курительных комнат в транзитных зонах аэропортов. Документ дополнили поправками о том, что курящих нужно скрыть. Вместе с экспертами разбирались в необходимости законопроекта.

Фото: depositphotos/pxhidalgo

Будет хорошо и тем, и другим

Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с Москвой 24 заявил, что принятие документа позитивно скажется на здоровье наших граждан.

"Курилки сейчас существуют в каждом аэропорту без всякого закона, они находятся у нас в санитарных комнатах, которые посещают некурящие люди, беременные женщины. Эти санитарные комнаты не предназначены для дымоотведения. Там топор можно вешать от дыма", – объяснил он.

И, конечно же, предоставив законом возможность организовать места для курения в этих зонах, которые нельзя покинуть, тех людей, которые страдают никотиновой зависимостью, можно оградить от тех, кто не хочет вдыхать табачный дым.
Сергей Боярский
депутат Госдумы

Боярский добавил, что хорошо будет "и тем, и другим".

"Я очень рад, что два года плотной работы, убеждений, диалога с федеральными ведомствами не прошли даром. Я думаю, что спасибо скажут и курящие, и некурящие", – заключил депутат.

Позицию Боярского поддержал и психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Собеседник Москвы 24 уверен, что создание таких помещений поможет оградить злостных курильщиков от обычных граждан.

"Я за то, чтобы помещение было в труднодоступном месте, чтобы до него было сложно дойти и рядом не располагалось никаких детских комнат или иных помещений, ведь это не помещение первой необходимости. Также немаловажно, чтобы стены были тонированы, состояли из толстого стекла, а из комнаты была сделана отдельная вентиляционная вытяжка", – добавил врач.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Можно и потерпеть

Иначе считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По мнению эксперта, курилки в аэропортах не нужны, а те, кто страдают никотиновой зависимостью, могут и потерпеть.

Все мы в таком положении были, можно было и без этого обойтись. Я не вижу препятствий по этому поводу. У нас одно время и про курилки в школах рассуждали. Так что, я думаю, можно и без курения в аэропортах обходиться, ничего не произойдет.
Евгений Брюн
главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России

Напомним, что запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

По данным социологов, порядка 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В связи с этим авторы инициативы предложили разрешить курение в "специально выделенных изолированных помещениях", которые были бы оборудованы системами вентиляции.

В июле законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 12 декабря он будет включен в повестку дня на заседании Госдумы в третьем и окончательном чтении.

Ранее Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах – не более двух в "чистой зоне". Специалисты считают возможным ставить курилки только в зонах, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров.

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