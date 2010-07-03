Роспотребнадзор выступил против курилок в аэропортах

17:55
17:55
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Фото: depositphotos/pxhidalgo
Роспотребнадзор выступает против возвращения курительных комнат в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут снизить воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются допустимыми. Лишь зоны, на 100% свободные от табачного дыма, могут обеспечить надежную защиту", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что табачный дым содержит порядка 4 тысяч различных химических веществ. Более 50 из них способны вызвать онкологические заболевания и еще порядка 250 крайне вредны для человеческого организма.
Ранее Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах – не более двух в "чистой зоне". Специалисты считают возможным ставить курилки только в зонах, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров.
Они предлагают создать изолированные помещения с мощными вентиляционными системами и непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не видели курящих.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях Терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.
16 июля законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнули депутаты, курительные комнаты необходимо оборудовать системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма. Идею вернуть места для курения в аэропорты поддержал и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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