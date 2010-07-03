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14:41

Песков рассказал об отношении Путина к курильщикам

власть общество

14:41

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что в окружении Путина "остались считанные единицы коллег, которые курят", и "их меньше, чем пальцев на руке". Он добавил, что сейчас курение "весьма непопулярно, что отрадно".

Ранее Песков сообщил, что в Кремле поддерживают изменения в правилах противопожарного режима запрещающие курить и готовить шашлык на балконах.

Новые противопожарные правила вступают в силу с 1 октября. Нарушителям в случае возникновения пожара грозит уголовная ответственность, предупредили в МЧС.

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власть общество

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